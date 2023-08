Weekend da bollino rosso, la polizia urbana attenziona le 'vie del mare'

Weekend di ritorno dalle ferie per tantissimi Foggiani all’insegna dei controlli da parte delle pattuglie del comando dei vigili urbani del capoluogo dauno con il supporto della stazione mobile. Attenzionate le vie che portano alle località balneari. Nel dettaglio, nella giornata di sabato i controlli si sono concentrati su via San Severo in direzione della SS16 che porta sul Gargano e Lesina, mentre questa mattina su via Manfredonia in direzione della SS89.

In totale sono stati controllati oltre 54 veicoli, accertate e sanzionate 11 infrazioni al codice della strada riguardanti soprattutto il mancato uso della cintura di sicurezza. Un veicolo, inoltre, è stato fermato e sanzionato perché percorreva via Manfredonia in senso contrario di marcia e un altro è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di copertura assicurativa.

Contestualmente gli uomini della polizia locale hanno distribuito un volantino con un vademecum sulla guida sicura (dai controlli sull'efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante). I controlli si ripeteranno anche nel prossimo weekend.