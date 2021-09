Manto stradale collassa in via Saggese, apecar in transito sprofonda dentro

La rottura della conduttura idrica e l'incidente questa mattina in via Saggese

/ Via Francesco Paolo Saggese

Né feriti e né danni in via Saggese dove questa mattina alle prime luci dell'alba la rottura di una conduttura idrica ha provocato il cedimento del manto stradale all'altezza del civico 37, in almeno due punti.

In quel momento stava transitando un apecar, che è sprondato dentro piegandosi su se stesso. Sul posto la polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico in atteda dell'intervento dei tecnici dell'Acquedotto pugliese.