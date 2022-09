Voragini via del Mare: "Ho distrutto una gomma, fate attenzione"

Via del Mare · Rione Diaz

Salve Foggiatoday, volevo segnalare lo stato precario in cui versa il manto stradale di via del Mare, in direzione Zapponeta. La strada è letteralmente devastata dalle voragini ed è quasi impossibile evitarle.

Una di queste, poco dopo aver superato Borgo Tavernola, ha distrutto una gomma della mia auto. Per ripararla ho dovuto scaricare il bagagliaio. Fortuna che un motociclista, di passaggio, abbia aiutato me e mio marito (che, per un serio problema alla schiena, aveva difficoltà a piegarsi) a sostituire lo pneumatico.