San Severo, cede l’asfalto in via Masselli: camion sprofonda in una voragine

Cede l’asfalto in via Teresa Masselli, proprio davanti al cantiere della pista ciclabile, e un camion scarrabile finisce nella voragine. È successo questa mattina, intorno alle 8, all’altezza dell’ospedale di San Severo. Durante i lavori, al passaggio del mezzo pesante carico di inerti, la pavimentazione stradale è sprofondata e le ruote posteriori sono finite nella falla, facendolo impennare. Per fortuna, non si è ribaltato, scongiurando conseguenze peggiori per il conducente. Un’ora dopo il camion è stato liberato con l’ausilio delle ruspe. La voragine, però, è ancora lì, al centro della carreggiata. L'area è stata messa in sicurezza, delimitata dal nastro segnaletico. La strada è stata chiusa al traffico veicolare, transennata all’altezza dell’incrocio con via Marignano. Sul posto la Polizia Locale.