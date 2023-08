Assalto delle 'vongolare' a San Menaio. Turisti amareggiati: "Spiacevole svegliarsi con il rumore assordante"

Da alcuni giorni a San Menaio, frazione balneare di Vico del Gargano, trai turisti cresce la preoccupazione a causa della massiccia presenza delle vongolare “e delle pratiche discutibili che sembrano essere messe in atto”. In una segnalazione a firma del ‘Comitato turisti San Menaio 2023’, viene richiamata la legge che regola la distanza delle imbarcazioni dalla riva: dovrebbero rimanere ad almeno 0,3 miglia, circa 500 metri. Questo non avverrebbe del tutto.

Inoltre, si legge nell'esposto - decine e decine di turisti si lamenterebbero del disturbo provocato dal rumore assordante. Il borbottio dei motori delle vongolare, già dall'alba, minerebbe la tranquillità dei villeggianti togliendo loro la possibilità di godersi la magia di uno spettacolo naturale unico.

A tal proposito, il comitato ha riportato le affermazioni di un turista:

Abbiamo scelto San Menaio per la nostra vacanza estiva, desiderando una pausa rilassante e rigenerante, ma invece di svegliarci con il suono delle onde, ci troviamo ad ascoltare il rombo dei motori delle vongolare. È davvero spiacevole e non ci aspettavamo questo in un luogo così attraente”.

Chi ci scrive è preoccupato anche dalle condizioni del fondale e per questo rivolge un appello a all’amministrazione comunale e alla Capitaneria di Porto. “È fondamentale proteggere l'ecosistema marino unico del Gargano e trovare un equilibrio tra le attività dei pescatori e l'esperienza dei turisti. Gli abitanti e i turisti sperano che le istituzioni preposte agiscano con celerità per far rispettare la legge e proteggere l'ambiente marino, consentendo a San Menaio di continuare ad essere una meta ambita per i visitatori, dove la natura selvaggia e incontaminata possa essere ammirata e apprezzata per le generazioni future”.