Il 'Riuniti' come il Niguarda, il sottosegretario Costa promuove la Cittadella della Salute: "Progetto ambizioso, sarà un'eccellenza"

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha visitato oggi il Policlinico Riuniti di Foggia, accolto dal direttore generale Vitangelo Dattoli che ha illustrato lo stato di avanzato dei lavori della Cittadella della Salute. Ha promosso l'idea, paragonandola a quella dell'ospedale Niguarda di Milano.

"Ho trovato sicuramente un progetto ambizioso, tra l’altro in tempi rapidi verrà bandita la gara, e soprattutto un progetto che ha una visione complessiva - ha detto il sottosegretario - In tempi brevi e certi ci sarà una struttura che rappresenterà un’eccellenza e fornirà servizi di qualità. È uno di quei casi in cui il territorio, e soprattutto la direzione, ha saputo pianificare e programmare".

Il sottosegretario Costa, rispondendo ai cronisti, ha parlato anche dell'attenzione alla variante Delta: "Ovviamente dobbiamo valutare e minorare la situazione con prudenza e con senso di responsabilità, non credo però che dobbiamo trasformare la prudenza in paura”.