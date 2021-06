Il generale ha lodato l'operato degli uomini dell'Arma di Capitanata e ha spronato loro nel proseguire nell'impegno contro la criminalità: evidenziati, infatti, i positivi risultati ottenuti in queste giornate non facili per la città e incoraggiato, nel contempo, tutto il personale a continuare nello sforzo operativo per ripristinare la legalità e il senso di sicurezza nei cittadini. Il Comandante Interregionale ha poi incontrato i massimi rappresentanti dello Stato a Foggia.

Il generale Mezzavilla in visita a Foggia: "Risultati positivi in un momento non facile per la città, sforzi per ripristinare la legalità"