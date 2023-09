'Nessuno tocchi Caino' visita il carcere di Foggia: "Se ci si comporta come i detenuti non è possibile rieducare"

La fotografia che viene fuori dal 'Viaggio della speranza' all'interno del carcere di Foggia è desolante.

Camera penale di Capitanata e Nessuno tocchi Caino, questa mattina si sono recati all'interno del carcere per capirne le precarietà e quello che ne è venuto fuori è preoccupante.

Oltre al dato risaputo di 670 carcerati su una capienza di 350, le mancanze sono al limite dell'assurdo. Molti carcerati non hanno il cuscino, i materassi sono ormai da buttare e nelle celle non ci sono sgabelli sufficienti per tutti gli ospiti, dovendo fare a turno per sedersi a tavola.

La palestra è vuota, senza attrezzi, autocostruiti dai detenuti con materiali di risulta.

Come spiegano l'avvocato Giulio Treggiari e Rita Bernardini presidente di Nessuno tocchi Caino, essendo tutto ciò fuori legge, come si può mai pretendere di rieducare i detenuti?