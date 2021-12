"E' stata una rinascita". Mattia vince il tumore e torna in campo dopo il trapianto di fegato: “La forza di volontà ha fatto la differenza”

La brutta notizia di masse tumorali al fegato, le cure e infine il trapianto dell'organo. Questa, in breve, la storia a lieto fine di Mattia Stano, 25enne cestista della Virtus Matera.

Ad 11 mesi dall'operazione, Mattia ritorna sul parquet, ad aiutare la sua squadra. Il messaggio che lancia è di avere sempre forza, soprattutto contro le difficoltà della vita. La fortuna non basta, crederci e avere forza di volontà è indispensabile. Grazie alla donazione degli organi, oggi Mattia può tornare a fare canestro con il pallone a spicchi.

Il 24 dicembre per lui sarà l'anniversario della sua rinascita, un anno durante il quale ha potuto dimostrare ai suoi compagni di squadra e ai suoi coetanei che la tenacia, spesso, vince su tutto e testimoniare l'importanza della donazione degli organi. Per la sua forza di volontà e in segno di stima, prima della gara tra le due squadre, come lo sport insegna, la Virtus Basket Foggia lo ha omaggiato di una targa, consegnata dal Presidente Vincenzo Ferraretti.