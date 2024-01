Violenze su moglie e figlio minore: rintracciato nel Foggiano, si nascondeva nell'abitazione della nuova compagna

E' stato rintracciato e arrestato in provincia di Foggia dai carabinieri della compagnia di Aversa, coordinati nella fase esecutiva dai colleghi di San Severo, l'uomo di 36 anni di Casoria colpito da un ordine di esecuzione in carcere per la durata di 5 anni per maltrattamenti e violenza sessuale contro l'ex moglie e violenze nei confronti del figlio minore, avvenuti dal 2016 al 2020 in provincia di Caserta e a Napoli.

Il 28 novembre scorso il personale dell'Arma si era recato presso il domicilio dell'uomo per notificargli il provvedimento restrittivo emesso a seguito dell'attività di indagine diretta dalla Procura di Napoli Nord, ma da quel momento si era reso irreperibile.

La moglie, nel 2020, presso la stazione carabinieri di Frignano, lo aveva denunciato per una serie di insulti, offese, violenze fisiche e psicologiche riconducibili ad una immotivata gelosia. Episodi che andavano avanti dal 2016 e che erano proseguiti anche quando la malcapitata si era trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori insieme al figlio.

Il trentaseienne, violento e aggressivo, aveva continuato a minacciare di morte la moglie, attraverso persone a lui vicine, nonostante fosse già a conoscenza del provvedimento restrittivo nei suoi confronti. Rintracciato presso l'abitazione della sua compagna in provincia di Foggia, è stato trasferito in carcere.