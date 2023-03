Per 5 anni ha commesso abusi su un minore: in carcere 64enne, sconterà 8 anni di reclusione

Per 5 anni ha commesso abusi su un minore. Finisce in carcere un 64enne foggiano, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale su minore: i carabinieri della Stazione di Lesina (comune in cui sarebbero avvenuti i fatti), infatti, hanno eseguito un ordine per la carcerazione nei confronti dell'uomo.

Le condotte contestate sarebbero state reiterate dal 2005 al 2010. L’uomo è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia, dove dovrà espiare la pena di 8 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari.