Violenza sessuale su un bambino di 10 anni: sconta la pena ma dimentica il cartellino rosso del Prefetto

Era stato scarcerato nel luglio dello scorso anno a Foggia, dopo aver scontato una pena per violenza sessuale aggravata in danno di un minore di dieci anni, peraltro suo parente. A suo carico era stato emesso un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Foggia, mai ottemperato.

Il venticinquenne è stato rintracciato dalla Polizia di Stato e rimpatriato in Romania, sua nazione d'origine. Inizialmente si era stabilito in provincia di Foggia, dove risultava lavorare come bracciante agricolo. La polizia ha poi accertato che in realtà si era trasferito da un cugino dimorante a Sinalunga.

In virtù della gravità della condanna precedente e della sua pericolosità sociale, ieri il Prefetto di Siena ha emesso un decreto di allontanamento con contestuale provvedimento di esecuzione del Questore, convalidato dal Tribunale Civile di Firenze ed eseguito questa mattina.

Condotto a Fiumicino, ha raggiunto la Romania con un volo diretto

.