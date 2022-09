Ilaria Cucchi si schiera dalla parte dei giovani: "Istituzioni assenti, non hanno punti di riferimento"

Omicidi, scippi e baby gang ormai sono le notizie che giornalmente siamo costretti a sentire. Negli ultimi anni questo fenomeno è cresciuto in modo esponenziale, toccando tutto lo 'Stivale' ma concentrandosi in alcune aree a maggiore rischio per i giovani. Ricordiamo, in provincia di Foggia l'omicidio commesso a San Severo, da parte di un minore che ha accoltellato un suo conoscente per futili motivi, per poi vantarsi del gesto.

Pochi giorni fa, ad Orta Nova, ha trovato la morte un ventenne ucciso a colpi di arma da fuoco, da un conoscente 26enne. A questo si aggiungono atti di vandalismo, scippi e rapine di bande di giovanissimi che si muovono quasi indisturbati.

Con Ilaria Cucchi, che si impegna quotidianamente sia per i diritti civili che per il recupero e il reinserimento dei giovani, dopo il carcere, abbiamo cercato di analizzare questo fenomeno. In seguito alle note vicende che l'hanno travolta per la morte del fratello Stefano (e per la quale sono stati condannati due carabinieri per omicidio preterintenzionale), Ilaria visita spesso comunità di giovani per il recupero e il reintegro nella società civile. "Oggi mancano le opportunità per i giovani e la totale assenza delle istituzioni influisce al propagarsi del fenomeno" spiega Ilaria Cucchi.