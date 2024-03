In Procura apre lo sportello dedicato alla violenza di genere: "Intercettiamo, reprimiamo e preveniamo il fenomeno"

“Più persone vengono coinvolte nel progetto di contrasto alla violenza di genere e sui minori, meglio è”. Così il Procuratore della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro ha commentato la firma del protocollo che ha visto protagoniste la stessa procura e l’associazione Impegno Donna.

L’accordo nasce dalla diffusione “in maniera preoccupante” di varie forme di violenza di genere: “È necessario far fronte a tale fenomeno integrando le diverse conoscenze e professionalità, e, a tal fine, è utile adottare delle linee guida operative condivise tra le parti al fine di addivenire ad un approccio comune per individuare e prendere in carico gli attori coinvolti”, il commento della associazione foggiana.

Il protocollo prevede l’attivazione di uno sportello, aperto tre giorni alla settimana, due dei quali dedicati al centro antiviolenza e uno al servizio per gli uomini maltrattanti.