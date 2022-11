La storia terrificante di Maria: una vita di violenze e dolori, ora vive a Foggia e sogna il grande amore

Con la voce strozzata in gola e il volto segnato dalle lacrime, davanti a una platea di persone presenti all'incontro 'Quello che le donne non dicono" organizzato dalla Cisl di Foggia, Maria ha raccontato la sua storia, terrificante, fatta di violenze e soprusi, ma anche di rinascita e gioia di vivere. "In Nigeria mi trattavano male, non stavano proprio bene". Appena nata ha perso la madre, deceduta durante il parto. Ha subito le violenze, soprusi e maltrattamenti da parte della nuova compagna del padre. "Mi avrebbe uccisa se fossi scappata". E' stata oggetto di violenze sessuali.

Poi, grazie ad un amico è fuggita con un'amica in Libia. "Sono stata due mesi in prigione, mi hanno violentata". E ancora, grazie ad una connazionale che le ha dato i soldi per uscire dal carcere, è arrivata in Italia, dove vive da cinque anni. Da Lampedusa è approdata in una casa famiglia a Roma, dove ha scoperto di essere incinta da tre mesi: "Volevano che io abbortissi".

Maria ha deciso di partorire. Oggi e vive con il figlio in un centro di accoglienza a Foggia, frequenta le superiori e va a scuola guida. E' felice e sogna il grande amore, una persona di cui potersi fidare.