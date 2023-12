Ex perseguitate e violenza in famiglia: 5 arresti sul Gargano

Negli ultimi tre mesi del 2023, sono 5 le persone arrestate dai carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza domestica e di genere.

Non accettavano la fine delle rispettive relazioni sentimentali un 23enne di origine marocchina e un 38enne del luogo, accusati di reiterati comportamenti vessatori nei confronti delle ex compagne.

I due episodi non sono correlati tra loro. Entrambi sono finiti in carcere.

Stesse misure sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, e notificate dai carabinieri a un 25enne, che si sarebbe reso autore di diversi episodi di violenza contro la madre, e un 35enne del posto, indiziato anche lui di molteplici episodi di violenza domestica contro la moglie.

Un altro arresto è stato operato in flagranza di reato. In manette un 59enne, sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex moglie in seguito all’adozione della procedura prevista dal ‘codice rosso’: è stato rintracciato dai carabinieri sotto l’abitazione della vittima. In violazione del provvedimento del giudice, cercava di rientrare nell’abitazione familiare.