‘Invisibili’ al fianco delle donne: “Basta violenza”

L'associazione 'Invisibili', in occasione Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, conferma il proprio impegno promuovendo in vari territori attività volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su una delle più devastanti piaghe della nostra società.

Nello specifico, saremo presenti a San Giovanni Rotondo, Ascoli Satriano, Caserta e Milano (Aeroporto Linate). Tutte le iniziative saranno contraddistinte dal disegno, scelto e realizzato appositamente per questa occasione, che rappresenta il volto di una donna con i nomi delle vittime di quest'anno proprio a voler sottolineare che dietro le statistiche, di cui spesso si parla, ci sono persone, storie, volti, vite.

In una nota congiunta, Pietro Paolo Mascione ed Enrico Trapassi, rispettivamente Presidente e Vicepresidente nazionale dell’associazione “Invisibili” hanno dichiarato: “Le iniziative che abbiamo predisposto per domani sono frutto dell’impegno, della sensibilità e della determinazione delle tante donne che compongono l’associazione, che saranno protagoniste in prima linea da Nord a Sud ed a cui vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento anche per l’enorme lavoro che quotidianamente svolgono sui territori. Insieme a loro il nostro pensiero va a tutte le donne vittime di femminicidio ed a tutte coloro che combattono per opporsi a violenze e prevaricazioni. Vogliamo, soprattutto, rivolgere un appello a quante non hanno avuto ancora il coraggio di denunciare, coloro che vivono nella paura e nel silenzio: denunciate, è l’unica vera strada per dire basta e riprendere in mano la vostra vita!”.