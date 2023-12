Automobilisti foggiani incivili: oltre 500 infrazioni accertate dalla Polizia Locale in meno di un mese

Circa 500 sanzioni elevate in poco meno di un mese. È, in sintesi, il resoconto dei controlli effettuati dalla Polizia Locale negli ultimi trenta giorni finalizzati al rispetto delle norme del codice della strada. Gli ultimi risultati, diramati alla stampa, sono riferiti alle giornate di martedì e mercoledì scorso, durante i quali sono state individuate 150 infrazioni.

Numeri ingenti, arrotondati per difetto, frutto di una intensificazione dei controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Ed è facile immaginare che non saranno poche le nuove violazioni che saranno accertate e sanzionate.

L'attività della Polizia Locale si è concentrata soprattutto sulle soste irregolari, fenomeno al quale gran parte degli automobilisti foggiani sembra piuttosto avvezzo. Nulla di nuovo, direbbero in molti, epperò la pioggia di sanzioni è forse servita a conferire una maggiore cassa di risonanza alla profonda inciviltà di una parte della cittadinanza. Sostare su uno stallo riservato a disabili o donne incinte o davanti a uno scivolo non è solo una semplice violazione del codice della strada, ma anche uno spregio di ogni norma appartenente al vivere civile.

Come è accaduto lo scorso 21 novembre, quando gli uomini del comando di viale Manfredi hanno presidiato la zona Policlinico. In via Napoli, la sosta selvaggia ha cagionato rallentamenti del traffico bloccando pullman di linea e autobus urbani. Più gravi le conseguenze dei parcheggi incivili in via Martiri di Via Fani e viale Pinto, dove le auto parcheggiate in divieto di sosta hanno provocato rallentamenti alle ambulanze dirette al Pronto Soccorso.

Da evidenziare un disinteresse pressoché diffuso verso le esigenze dei diversamente abili e delle donne incinte. Come nelle vie del centro, più volte attenzionate nelle ultime settimane, dove centinaia di auto sono state individuate in sosta sui posti e scivoli destinati ai disabili. Per tacere delle auto lasciate sugli attraversamenti pedonali e nelle aree di intersezione, con conseguenti ostacoli alla circolazione di veicoli e pedoni.

Se i controlli siano un deterrente efficace o un mero palliativo contro un fenomeno cronicizzato lo si capirà nelle prossime settimane. Non resta che attendere e sperando, che