Nessuna notizia di Vincenzo, il 92enne scomparso a Lucera: la rete 'Penelope' dirama la massima allerta

Non si hanno ancora notizie di Vincenzo Valente, il 92enne lucerino scomparso lo scorso 25 ottobre. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione, in zona Porta San Severo intorno alle 10.30 del mattino, facendo perdere le proprie tracce: “Non ha cellulare, né documenti. Ha chiuso la porta di casa ed è uscito con le chiavi come faceva di solito quando andava a casa dei figli. Vorrei fare un appello a chi ci sta ascoltando, a chi l’abbia visto e ne sappia qualcosa. Attendiamo notizie. Speriamo che qualche ‘angelo’ lo riporti a casa. Stiamo in angoscia totale. Sono già tante ore, stiamo temendo il peggio”, l’appello della figlia durante la trasmissione ‘Chi l’ha visto’.

Sulla vicenda si è attivata anche ‘Penelope Puglia’, l’associazione di famiglie e amici di persone scomparse, diramando una massima allerta. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Le ricerche coinvolgono anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lucera, con i colleghi del gruppo Tas (Topografia applicata al soccorso).