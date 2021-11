"Mio fratello è molto grave". San Severo prega per Vincenzo, il bidello ferito da un colpo di pistola lotta tra la vita e la morte: "Non mollare"

“Mio fratello è grave, rischio di perderlo!”. Così la sorella di Vincenzo Fanelli, il collaboratore scolastico di 62 anni ferito da un colpo di pistola calibro 9 nella tarda mattinata di venerdì 22 ottobre nel cortile dell’istituto secondario di primo grado ‘Petrarca-Padre Pio’ di via Palmiro Togliatti a San Severo”.

Raggiunto alla nuca da un colpo d’arma da fuoco, era stato trasportato prima in ambulanza al Masselli Mascia, poi all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove si era reso necessario il ricovero d’urgenza. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, non così gravi, inizialmente da far temere il peggio. Nelle scorse ore le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Sui social decine e decine di sanseveresi hanno rilanciato l’appello della donna pubblicato dalla Gazzetta di San Severo: “Ho bisogno di preghiere per mio fratello, di un miracolo, è grave, molto grave” si legge. “Non so perché vi sto scrivendo, forse la disperazione di una sorella che rischia di perdere un fratello (buono come il pane) per mano di una persona. Chiedo a tutti di pregare, non può finire così la vita di una persona super onesta come lui. San Severo deve sapere che in questo momento abbiamo bisogno di tutti”

Migliaia i sanseveresi che in queste ore stanno pregando per Vincenzo, ricoverato presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza da più di due settimane. “Vincenzo Fanelli, un uomo buono e sempre gentile con tutti, non sta bene. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore. Chiedo a tutti di rivolgere una preghiera al Padre Eterno affinché possa aiutarlo e sostenerlo in queste ore per lui tanto dure. Alla famiglia Fanelli giunga tutta la solidarietà e il calore umano della comunità sanseverese. Forza Vincenzo, non mollare” il commento del sindaco Francesco Miglio.

L’83enne che ha aperto il fuoco è ristretto in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Al pm che lo aveva interrogato la sera stessa, aveva riferito che non avrebbe voluto sparare e che il colpo sarebbe partito accidentalmente, sostenendo di essere stato preso in giro dalla vittima.

L’anziano, incensurato, disponeva di due pistole e aveva regolare porto d’armi. Un passato da collaboratore scolastico, era il custode della casa situata nei pressi del cortile dell’istituto scolastico, ma non avrebbe avuto alcun titolo ad occuparlo