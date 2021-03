C'era una volta Villa San Lorenzo: la casa famiglia che accolse 30 pazienti psichiatrici, adesso è un cumulo di macerie

Villa San Lorenzo è stata, per 13 anni, la casa di 30 pazienti ortofrenici ospiti dell'ospedale psichiatrico di via Lucera che, all'epoca, ospitava circa 2000 pazienti. Nel 1993 venne creata questa casa famiglia chiamata appunto Villa San Lorenzo, dalle 'Ancelle della Casa della Divina Provvidenza". Allora tutto l'ospedale psichiatrico, fatto costruire da don Pasquale Uva, era di pertinenza del Vaticano. In questa struttura furono collocati 30 pazienti dell'ospedale psichiatrico con disturbi mentali, ma autosufficienti. Questi 30 pazienti avevano il permesso di uscire dall'ospedale, di lavorare e addirittura c'era chi aveva un'auto.