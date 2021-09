La nuova vita di 'Villa Lanza'. Commissari 'battezzano' il bene confiscato: sarà intitolato a Giovanni Panunzio e alle vittime di mafia

Nuova vita per l’ex ‘Villa Lanza’. La commissione straordinaria del Comune di Foggia ha deliberato l’intitolazione del bene confiscato alla mafia, in zona Salice, alla memoria di Giovanni Panunzio e di tutte le altre vittime innocenti delle mafie.

La decisione è stata presa ieri, 23 settembre, all’unanimità, dai commissari Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande. La struttura, recentemente ristrutturata grazie ai fondi regionali del progetto ‘Dopo di noi’, è destinata ad accogliere soggetti con fragilità sociale. La gestione del servizio è affidata ad un operatore del settore selezionato - Il Consorzio Opus - a seguito di gara pubblica.

La commissione, si legge nel documento, ha condiviso la proposta dell’associazione ‘Giovanni Panunzio - Eguaglianza Legalità Diritti’, in relazione all’intitolazione del bene all'imprenditore foggiano, ucciso dalla ‘Società Foggiana’ per essersi ribellato al racket, e a tutte le vittime innocenti della mafia, “uomini che hanno pagato con la vita il prezzo della libertà dall'oppressione mafiosa”.

“Tale intitolazione vuole rappresentare un forte segno della volontà dello Stato di riappropriarsi del proprio territorio e di destinare i beni frutto di azioni criminose a fini sociali con la volontà di fare memoria alle future generazione e alla comunità tutta del sacrificio delle vittime innocenti della mafia”, scrivono i commissari.

Sul punto, si era espresso con fermezza il presidente dell’associazione ‘Panunzio’, Dimitri Cavallaro Lioi: “Quello che noi chiediamo, al di là del percorso progettuale (vinca il migliore) è dare visibilità a questo luogo”, aveva dichiarato a FoggiaToday.

“E’ importante che laddove lo Stato ha vinto strappando un bene di valenza economica alla mafia, la comunità venga messa a conoscenza e veda plasticamente dove lo Stato è stato più forte. Quello che chiediamo è che vengano resi visibili a tutti i beni confiscati, soprattutto quelli che sono stati risistemati e potrebbero avere uno sbocco importante per la nostra comunità”.

La storia di Villa Lanza va avanti da 12 anni: era il 2012 quando la Prefettura di Foggia, nell'ambito del programma sui Beni Confiscati alla mafia, trasferì al Comune di Foggia l'immobile di via delle Orchidee, in località ‘Posta Conca’, confiscato a Vito Lanza. Dopo una lunga battaglia per restituire il bene alla comunità, la struttura fu riqualificata con l’obiettivo di diventare una residenza per soggetti con fragilità, ma cadde subito nell’oblio.

Per riaccendere i riflettori sulla vicenda, le associazioni antimafia del territorio organizzarono un flash mob dinanzi al sito - simbolo della lotta alla criminalità organizzata ma anche dei ritardi nell'applicazione della normativa sul riutilizzo sociale del patrimonio strappato alla malavita - in occasione del 25° anniversario della legge 109/96 sul riutilizzo pubblico dei beni confiscati alle mafie.

Nel giugno scorso, si è avuto l’affidamento del servizio, dopo un primo bando andato deserto nel giugno del 2020, e una seconda gara espletata nel febbraio scorso per gli arredi e le strumentazioni. Oggi, con l’intitolazione del manufatto, i commissari ‘battezzano’ la struttura.