Diecimila interventi dei vigili del fuoco nel Foggiano: "Anno pesante e difficile, profuso massimo impegno"

Oltre 10mila interventi in 11 mesi, per gli uomini e le donne (tre le unità sul territorio) del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia e relativi distaccamenti e presidi. “E’ stato un anno pesante, difficile”, spiega il comandante provinciale Domenico De Pinto, a margine delle celebrazioni della festività di Santa Barbara, patrona del Corpo.

“In questi mesi abbiamo lavorato molto e profuso impegno massimo su più fronti: in estate per fronteggiare l’emergenza degli incendi boschivi; nel corso dell’intero anno, invece, per interventi legati soprattutto agli incidenti stradali, con feriti e deceduti, che sono aumentati notevolmente. Abbiamo impegnato tutte le nostre squadre e, in alcuni casi, è stato necessario richiedere anche l’intervento di forze da fuori provincia”. Una trentina, in media, gli interventi al giorno attivati dalla sala operativa, poco meno di un migliaio al mese.

L’emergenza, per il territorio foggiano, resta sempre quella legata agli incendi boschivi: “Ci sono stati roghi insidiosi”, ricorda il comandante, “in alcuni casi a ridosso di strutture turistiche che sono state evacuate a scopo preventivo”. L’intervento più complesso è stato quello “del 25 luglio scorso, a Vieste”, dove le fiamme hanno ferito uno degli scorci più rappresentativi del Gargano e le lingue di fuoco hanno minacciato due strutture turistiche.

Per l’entroterra garganico, il 115 di Capitanata può oggi contare su uno strumento in più, ovvero il Presidio permanente di San Giovanni Rotondo, cui si aggiungerà, nell’estate 2024, “un presidio rurale estivo, in località ‘Mandrione’, nel cuore della Foresta Umbra”. Il cantiere è aperto: Regione Puglia e Parco Nazionale del Gargano hanno messo a disposizione la sede (in fase di adeguamento e ristrutturazione) che ospiterà il presidio estivo dei vigili del fuoco, un avamposto di pronto intervento individuato in una posizione strategica, (tra Vieste e Peschici).

“Nonostante le difficoltà, la macchina dei vigili del fuoco di Capitanata ha sempre risposto con prontezza, professionalità e spirito di dovere e sacrificio”, ha concluso De Pinto, felice vedere nuovamente il comando aperto alla città e popolato da scolaresche per l’iniziativa ‘Pompieropoli’ (sospesa dal 2020 a causa del Covid): si tratta di un percorso dedicato ai più piccoli per illustrare le specialità e i compiti dei vigili del fuoco, ma anche per illustrare ai più piccini le buone pratiche in materia di sicurezza.

Nel piazzale della nuova caserma di via Napoli, accompagnata dal conduttore/addestratore Angelo Stelluto, c’era anche Asia (nella foto in basso), pastore tedesco a mantello focato di 3 anni, in forza al Nucleo Cinofili del 115. Insieme costituiscono un team indissolubile, impiegato nei servizi di ricerca su superficie (boschi, grotte, grave) ma anche in caso di terremoti e frane; numerosissimi gli interventi in cui la Direzione regionale ha ‘sguinzagliato’ Asia in Capitanata (ultimo caso, la ricerca dell’anziano disperso a San Nicandro Garganico), il cui fiuto si è rilevato determinante per la conclusione dell’intervento.