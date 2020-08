Pericolo cavalli sulla Statale 89 teatro in passato di gravi incidenti: confiscati. Nobiletti: "Linea dura funziona"

Vagavano di notte, incustoditi, sulla SS89, in località Piano Grande a Vieste: cinque cavalli sono stati confiscati in un'operazione congiunta che ha visto impegnati agenti di polizia locale, carabinieri, forestali, Asl e Comune.

"Il pronto intervento degli operatori ha evitato che gli animali potessero costituire grave pericolo per gli automobilisti con conseguenze drammatiche come già verificatesi in passato - afferma il sindaco Giuseppe Nobiletti - A tutela della sicurezza delle persone la linea dura intrapresa da questa amministrazione sta producendo i risultati sperati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery