Vieste si prepara al Ferragosto: ripristinati i percorsi di sicurezza, consigliato l’uso della mascherina anche all'aperto

Le misure introdotte dall'amministrazione comunale. Anche le spiagge saranno pattugliate per vigilare sugli assembramenti, così da consentire a tutti un soggiorno sereno

Manca poco a Ferragosto e Vieste si sta preparando a festeggiare il ‘giro di boa’ dell'estate, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Anche quest’anno nella 'capitale del turismo pugliese' ci sono migliaia di vacanzieri che, soprattutto la sera, affollano le vie del centro. L’amministrazione comunale in vista del Ferragosto, e per il resto del mese, ricorda ai tantissimi ospiti e ai residenti di rispettare le norme anti Covid e consiglia l’uso della mascherina anche all’aperto, soprattutto nel centro storico e nei luoghi affollati. Ripristinati i percorsi sicurezza. Anche le spiagge saranno pattugliate per vigilare sugli assembramenti così da consentire a tutti un soggiorno sereno.