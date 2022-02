Addio a Matteo Siena, Vieste piange per 'il Maestro': "La sua impronta resterà indelebile"

La comunità di Vieste piange la scomparsa di Matteo Siena, storico docente e una delle figure più autorevoli del comune garganico. Aveva 92 anni.

"Per i viestani Matteo non era un Maestro, era “il Maestro”. La figura e il portamento nel quale tutti vi raffiguravano "il maestro" ideale, quello che ci si immagina seduto in cattedra quando si legge 'Cuore' di De Amicis o quando si evocano i pregi della scuola modello Maria Montessori", si legge nel messaggio di cordoglio del sindaco Giuseppe Nobiletti.

"In tanti album-ricordo di numerose famiglie viestane vi compaiono foto già in bianco e nero e poi a colori che lo ritraggono fiero e solenne, orgoglioso delle schiere di scolari che si sono fregiati dei suoi insegnamenti di cattedra e di vita improntati alla viestanità più genuina; quella impressa con i suoi tratti somatici del decoro, della dignità, della buona educazione, del senso civico, del rispetto, del valore del sapere. Della scuola maestra di vita, oltre che di saperi".

Nel ricordo del primo cittadino, anche l'impegno come animatore culturale di Siena: "Sensibilissimo al valore della storia e della conservazione della memoria delle nostre radici si è impegnato strenuamente in associazioni, eventi, pubblicazioni ed iniziative di altissimo pregio culturale per la nostra città, con contributi che custodiremo gelosamente. Grazie a lui riconosciamo e riconosceremo le stimmate della viestanità così come si è evoluta da epoche più o meno recenti, fino ai nostri giorni. La sua impronta resterà indelebile, come il suo ricordo".

"Non posso che condividere il sentimento di profonda tristezza che anima la comunità scolastica e la cittadinanza che oggi ne piange la scomparsa. Alla Sua Famiglia , il nostro più sentito cordoglio. Grazie Matteo, riposa in pace".