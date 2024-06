Vieste, fiamme distruggono camper: paura e fuggi-fuggi nel camping

Fiamme avvolgono e distruggono un camper, paura e fuggi-fuggi in un villaggio turistico sul Lungomare Europa, a Vieste.

Il fatto è successo intorno alle 21.30 di ieri, quando il camper di una famiglia foggiana, appena arrivata all'interno del camping, è stato interessato da un incendio che ha completamente distrutto il mezzo. Immediato l'intervento della protezione civile 'Pegaso' che ha subito circoscritto il rogo; sul posto, i volontari Gev e i vigili del fuoco che hanno boninficato l'area.

In particolare, è stato necessario mettere subito in sicurezza le bombole del gas vicine al rogo per evitare esplosioni e pericoli. Fortunatamente non si registrano feriti o ustionati (i proprietari del camper in quel momento erano in un'altra zona del villaggio) nè danni collaterali ad altri mezzi. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri; secondo le prime risultanze tecniche del 115 si sarebbe trattato, quasi certamente, di un cortocircuito.