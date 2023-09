Passaggio di consegne al Circomare di Vieste: il Tenente di Vascello Domenico Rega è il nuovo comandante

In data odierna, nel piazzale interno dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste si è tenuta, alla presenza del Contrammiraglio Vincenzo Leone, Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, e del Capitano di Fregata Antonio Cilento, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia, la cerimonia di avvicendamento tra il Tenente di Vascello (CP) Dario Incalcaterra e il Tenente di Vascello (CP) Domenico Rega che ha assunto l’incarico di Comandante.

Alla cerimonia hanno partecipato le Autorità Militari, Civili e Religiose locali, tra questi il Sindaco di Vieste e Presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, il Sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo, il vice Sindaco di Rodi Garganico Arturo Fabiani, oltre ai membri dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dell’Associazione Arma Aeronautica Jacotenente e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e ai rappresentanti del cluster marittimo. Il Comandante Domenico Rega, originario di Rossano (CS), dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Siena ha svolto in qualità di Ufficiale in ferma prefissata il suo incarico presso la Direzione Marittima di Olbia.

Successivamente, vincitore del concorso di Ufficiale Nomina Diretta del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha compiuto il periodo di formazione presso l'Accademia Navale di Livorno ed è stato destinato presso la Capitaneria di Porto di Rimini dove come ultimo incarico ha ricoperto quello di Capo Servizio Sicurezza della Navigazione, Tecnica e Difesa Portuale. Il Comandante Incalcaterra da lunedì sarà trasferito presso la Capitaneria di Porto di Siracusa per assumere l’incarico prestigioso di Capo Servizio Operativo.

Al termine della Cerimonia il Capo del Compartimento e Comandante del Porto di Manfredonia ha salutato tutti i militari presenti congratulandosi per gli obiettivi raggiunti ed ha sottolineato l’importanza del ruolo di Circomare Vieste quale front office delle utenze del mare in un territorio complesso e variegato come quello garganico ad alta valenza turistica. Allo stesso modo, il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica ha rivolto un saluto alle donne e agli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo ringraziandoli per l’ottimo lavoro svolto durante la stagione estiva e dedicato un augurio ad entrambi i Comandanti per il proseguo di carriera.