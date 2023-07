Incidenti causati da animali incustoditi: avviati controlli congiunti sul territorio di Vieste

Aumentano i controlli finalizzati a scongiurare il fenomeno degli incidenti stradali causati dalla presenza di animali incustoditi, nel comune di Vieste. Il fenomeno degli incidenti stradali che vedono coinvolti animali domestici incustoditi è di grande attualità su tutto il territorio nazionale e può avere conseguenze anche gravi sia per le persone sia per gli animali. L'ultimo, in ordine di tempo, nel Foggiano si è registrato sulla Ss 89 in prossimità del Ponte Macchia, i militari della Tenenza sono prontamente intervenuti, in seguito a un sinistro cagionato dalla presenza di animali lasciati incustoditi. Successivamente, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale e i Dirigenti veterinari del Servizio Area A dell'Asl.

Il personale intervenuto ha provveduto a porre sotto sequestro l'animale che, in sinergia con il Dirigente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Vieste, è stato affidato a una ditta autorizzata. "È bene ricordare - spiega la Comandante della Polizia Locale di Vieste Caterina Ciuffreda - che in caso di incidente stradale con coinvolgimento di animali domestici, la responsabilità cade sul proprietario, ai sensi dell'art. 2025 del Codice Civile".

“Per affrontare problemi del genere - aggiunge la Ciuffreda - è importante intervenire con normative a livello locale, come ha fatto il Comune di Vieste che con l’Ordinanza N° 41, emessa dal Sindaco, il 18.04.2019 stabilendo che «gli animali con o senza microchip o auricolare identificativo, trovati a vagare liberamente senza custodia sulla pubblica strada, o che saranno introdotti nelle proprietà private, saranno sottoposti a sequestro amministrativo nel rispetto di quanto dettato dall’articolo 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 Legge di depenalizzazione e custoditi in stalle di sosta o ricoveri opportunamente attrezzati. Gli animali sottoposti a sequestro verranno custoditi in aree e/o strutture idonee, a cura della ditta nominata/convenzionata, nel rispetto delle vigente normativa in materia. Trascorsi 5 giorni si provvederà alla confisca»".

La Polizia locale rammenta che comportamenti del genere sono puniti anche sotto il profilo penale, dall’articolo 636 del c.p. Il delitto può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale. "È doveroso far notare l’importanza di sottoporre gli animali alla profilassi sanitaria, come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria e che pertanto le attività di controllo sul settore zootecnico da parte delle autorità preposte si ripercuote positivamente sul consumatore, il quale si sente più tutelato e sugli allevamenti ossequiosi delle norme vigenti in materia".