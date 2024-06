Omicidio Antonio Fabbiano, ergastolo per il reo-confesso Giovanni Iannoli

Ergastolo con 12 mesi di isolamento diurno. E’ la condanna inflitta al 38enne viestano Giovanni Iannoli, accusato dell'omicidio di Antonio Fabbiano, assassinato il 25 aprile 2018, nell’ambito della guerra di mafia tra i clan Raduano e Perna, per il predominio criminale di Vieste.

La sentenza è arrivata questo pomeriggio, al termine del processo con rito ordinario celebratosi in Corte d’Assise a Foggia. Dopo circa 4 ore di Camera di Consiglio, il presidente Mario Talani ha letto il dispositivo di condanna per l’imputato, attualmente detenuto per altra causa al carcere di Sicuracusa.

L’uomo, nelle passate udienze, ha spiazzato tutti chiedendo la parola e confessando due omicidi. Quello di Antonio Fabbiano, per il quale è stato condannato oggi; ma anche quello di Marino Solitro, avvenuto nell’aprile di 9 anni fa, sempre a Vieste (procedimento in corso sempre davanti alla Corte d'Assise; coimputato il collaboratore di giustizia Danilo Pietro Della Malva).

La Corte ha, di fatto, accolto la richiesta formulata dalla pubblica accusa (pm Ettore Cardinali della Dda di Bari e Rosa Pensa della procura di Foggia). Nella requisitoria, i magistrati avevano chiesto il carcere a vita e 12 mesi di isolamento diurno per l'omicidio Fabbiano, e una condanna a 15 anni per il tentato omicidio di Michele Notarangelo, che sfuggì all’agguato mortale. Richiesta alla quale si sono associati i patroni di parte civile, ovvero i legali della famiglia (avv. Diego Petroni) e del Comune di Vieste (avv. Michele Fusillo). La difesa (avvocati Giulio Treggiari, Michele Arena e Ippolita Naso) aveva chiesto, invece, la concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione delle aggravanti contestate.

Fabbiano, secondo la ricostruzione del reo-confesso, fu ucciso perché Iannoli riteneva che il ragazzo volesse ucciderlo su ordine del boss pentito Marco Raduano. Volle, in pratica, anticipare le mosse del commando, assassinando Fabbiano con un kalashnikov nei pressi del porto, con la complicità di un ragazzo che fu, a sua volta, ucciso poche settimane dopo - e tentando di uccidere un altro giovane viestano, che sfuggì ai sicari.

Il 38enne inoltre tentò di uccidere l’allora boss Marco Raduano, ma quest’ultimo si salvò miracolosamente. Per questo procedimento – “Scacco al re” - Iannoli è stato condannato in primo grado e in Appello.