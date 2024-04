Antica porta per il 'fuori le mura' spunta dallo scavo per i lavori in piazza: indaga la Soprintendenza

I tecnici della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Foggia - Bat hanno prelevato malte e campioni della muratura, con presunto architrave di una antica porta, emersa durante gli scavi dei lavori pubblici in corso nel centro storico viestano.

La notizia è stata lanciata in anteprima da FoggiaToday, che aveva raccolto le immagini e le 'suggestioni' dei cittadini che avevano subito scorto quella che sembra una antica porta, posta a quota meno tre metri rispetto alla sede stradale. I lavori - opere pubbliche di rifacimento della pavimentazione e dell'impiantistica - sono partiti lo scorso 8 aprile e dovrebbero concludersi, secondo cronoprogramma, nel giro di un mese. La 'sorpresa' è emersa dallo scavo effettuato sul limite tra piazza Vittorio Emanuele e piazza Della Libertà: potrebbe trattarsi una porta per il ‘fuori le mura’ risalente forse all'epoca medievale. Gli accertamenti della Soprintendenza sono in corso.