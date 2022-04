Videosorveglianza contro i furti nelle campagne pugliesi

Dalla Regione Puglia, sostegni adeguati per il potenziamento di sistemi di controllo da mettere in rete con quelli delle forze dell’ordine per arginare la piaga dei furti in agricoltura. Lo annuncia l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia all’indomani della denuncia da parte degli agricoltori e delle loro associazioni di categoria colpiti da furti di materiale e strutture nei campi.

L’ultimo caso riguarda Il territorio di Fragagnano, nel tarantino, dove sono stati sottratti oltre mille paletti di un vigneto di migliaia di barbatelle. Ma sono decine i casi - ruberie o veri e propri danneggiamenti – registrati nel territorio di Capitanata. “E’ una piaga che mette a dura prova la tenuta di tutto il sistema imprenditoriale agricolo pugliese e per la quale urge una strategia di prevenzione e controllo, che stiamo implementando da tempo, con le prefetture e comuni. Ma servono anche misure che possano aiutare le imprese a dotarsi di strumenti in grado di aumentare la sicurezza nelle campagne”.

“Sono azioni criminose gravissime, non possiamo rimanere in silenzio e inermi. L’azione congiunta con le prefetture e con le forze dell’ordine ci consentirà di avviare una massiccia resistenza al fenomeno criminoso, insieme naturalmente al supporto indispensabile dei comuni, degli imprenditori e delle associazioni di rappresentanza agricola. Inoltre - anticipa l’assessore - riteniamo indispensabile sostenere economicamente le imprese a dotarsi di impianti di videosorveglianza avanzata. Con una rimodulazione delle risorse del Psr Puglia, previste anche per periodo di transizione 2021-2022, siamo riusciti, nell’ambito della misura 7 del Psr, a emettere un bando, di imminente pubblicazione, che prevede anche sostegni adeguati per il potenziamento di sistemi di controllo da mettere in rete con quelli delle forze dell’ordine”, conclude.