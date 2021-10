Spari in via Togliatti a San Severo, operatore scolastico ferito al termine di una lite: le immagini sul luogo dell'accaduto

Il fatto è successo nei pressi della scuola 'Petrarca'. Il ferito, 60enne del posto, è stato trasportato in ospedale con una ferita superficiale alla nuca: non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Al momento non è stata ritrovata l'arma utilizzata per fare fuoco, ma una persona è stata fermata dai militari e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti | IL VIDEO