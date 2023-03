Cicalone a Foggia, "la città più temuta d'Italia": e la videomaker prende anche un pugno in faccia

"Stasera la videomaker ha preso il suo primo pugno in faccia". Così Cicalone di 'Scuola di Botte' in apertura del servizio video girato a Foggia e a San Severo, "per mostrarvi un altro aspetto della città più temuta in Italia, un aspetto dove si parla con i cittadini e si passeggia dalla mattina alla sera" si legge su Facebook.

Scarsa qualità della vita e criminalità, "è la città che vanta alcuni primati negativi", spiega Cicalone. "E' una città off limits". Durante le riprese video "un pazzo si avventa su Evelina e le dà un pugno sulla telecamera e sul viso", evidenzia Cicalone.