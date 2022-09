Sbuca un rettile tra i fili delle macchinette in ospedale: scatta il panico tra gli operatori sanitari

Era già accaduto in passato che un rettile spuntasse nei bagni o nei corridoi del policlinico Riuniti di Foggia, scatenando il panico tra i pazienti e i dipendenti. Nel 2019, ad esempio, si registrarono almeno tre casi in quindici giorni. Fenomeni che si manifestarono per le alte temperature e per la contiguità dell’area interessata con la campagna incolta. Si tratta di casi rari non addebitabili alla responsabilità dell'azienda, che tuttavia - come nell'ultimo caso riscontrato - hanno suscitato sgomento tra gli operatori sanitari. Nelle immagini girate qualche giorno fa si vede un rettile muoversi tra i cavi di alcune macchinette, tra lo spavento e lo sconcerto di infermieri e oss. A denunciare l'accaduto Assocarenews. Sul portale si legge che il serprente sarebbe stato catturato da personale esperto.

