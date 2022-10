Tifosi violenti, disordini dopo Cerignola-Taranto: danneggiate auto e vandalizzata pompa di benzina

Non è stato un post-partita all'insegna del fairplay, quello andato in scena ieri al termine del derby Cerignola-Taranto di ieri sera. Circa cinquanta supporter tarantini si sarebbero resi protagonisti di disordini all'esterno dello stadio 'Monterisi', danneggiando alcune auto in sosta e la navetta del trasporto pubblico. Gli stessi avrebbero anche vandalizzato un distributore di benzina.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili e accertare un eventuale coinvolgimento anche dei tifosi di casa. Sul caso si è espressa l'assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella: "Una partita di calcio rovinata da alcuni balordi che durante il match non hanno fatto altro che lanciare petardi in campo e - subito dopo il fischio finale - devastato auto in sosta, distrutto una navetta del trasporto urbano e vandalizzato un distributore di benzina. La città di Taranto non merita tifosi di questo tipo. Mi auguro che le Forze dell’ordine abbiano individuato i responsabili. Chi compie queste azioni non può rimanere impunito".

Netta la posizione della società ofantina: "La Ss Audace Cerignola esprime solidarietà nei confronti dei tifosi cerignolani e delle attività commerciali coinvolte negli spiacevoli fatti che hanno contrassegnato il post gara di Audace Cerignola-Taranto. La società prende pertanto le distanze dall’atteggiamento anti-sportivo dei tifosi del Taranto. Non è questa la nostra concezione di calcio che è per noi fair play, passione, inclusione, sano divertimento. No alla violenza dentro e fuori dagli stadi", si legge nella nota ufficiale diramata pochi minuti fa.