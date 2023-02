Terrore in una tabaccheria: le immagini video, la reazione del titolare e il coltello scagliato dai rapinatori

Le telecamere dell'attività commerciale hanno immortalato le fasi del tentativo di rapina messo a segno ieri sera, in via Tiberio Solis: l'irruzione, la reazione del titolare, e il pericoloso gesto di stizza dei malviventi

Sedici secondi di terrore. Sono quelli vissuti nella serata di ieri, all'interno della tabaccheria di Amedeo Giancola, nella centralissima via Tiberio Solis, a San Severo (qui la vicenda).

Intorno alle 20, due rapinatori a volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nell'attività commerciale: a mettere loro in fuga è stata la reazione del titolare (purtroppo non nuovo a questo tipo di esperienze) che ha afferrato un bastone e ha sfidato i malviventi.

Questi ultimi sono fuggiti, ma prima di lasciare il locale hanno lanciato la lama - un grosso coltello da cucina - contro il banco. L'arma si è infilzata sulla stampante del Lotto e solo per un caso fortuito l'accaduto non conta vittime nè feriti. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del Commissariato di polizia cittadino.