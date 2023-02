Precipitato da un ponteggio, Franco torna a casa dopo un anno: al Candelaro scoppia la festa!

A un anno dall'incidente di via Bainsizza, l'operaio Franco Pompa - dopo tre mesi in Rianimazione e il resto in un centro tetraplegico, è rientrato a casa nel suo appartamento del quartiere Candelaro a Foggia, ristrutturato anche grazie ad una raccolta fondi alla quale hanno partecipato parecchi conoscenti, amici, familiari e cittadini. Arrivato a bordo di un'ambulanza, con l'aiuto dei sanitari ha percorso alcune decine di metri in barella accompagnato da una pioggia di applausi, dai fuochi d'artificio e in sottofondo dalla musica dei Queen. A fare da cornice all'evento, palloncini a forma di cuore e uno striscione: "Bentornati".