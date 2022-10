Violenza inaudita tra ragazzi e ragazze: la rissa di via Gentile ripresa da un telefonino

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri 27 ottobre a Foggia in via Giovanni Gentile. Due comitive di ragazze e ragazzi hanno cominciato a litigare per futili motivi. Soltanto la segnalazione al 113 e l'intervento di una volante della polizia ha scongiurato il peggio