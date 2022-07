Foggia è sempre più sporca: le immagini video

Da alcune settimane i foggiani sono alle prese con l'emergenza rifiuti. Sono tantissimi i cittadini che lamentano il mancato ritiro dell'immondizia. A questo dato si aggiunge l'incivilità di chi ad esempio abbandona oggetti e materiale ingombranti a ridosso dei cassonetti. Ecco le immagini video di oggi 28 luglio girate in Viale Europa, via Portogallo, viale Francia, via Lenotti, via Smaldone, via Fraticelli e via Imperiale