La rapina nella tabaccheria 'Giancola': il video

E’ durata esattamente quindici secondi la rapina consumata alle 18.09 del 4 febbraio 2022 presso la tabaccheria di Amedeo Giancola, in via Tiberio Solis a San Severo. Incurante della posizione centrale dell’attività commerciale e della presenza di due clienti, il ragazzo, poco più che ventenne, ha fatto irruzione e con una inaudita violenza ha divelto il plexiglas del bancone, rovistato nella cassa e fuggito via tra lo sconcerto del titolare, degli avventori e dei passanti, con 1700 euro