Violenza e follia in un bar di via Guido Dorso, rapina finisce nel sangue per pochi euro

Il sangue cosparso sul pavimento, l'interno del locale parzialmente messo a soqquadro: sono i segni, evidenti, della violenza con la quale oggi 17 settembre, intorno alle 14, tre malviventi hanno fatto irruzione nel bar-tabaccheria 'Gocce di Caffè' di via Guido Dorso 31 a Foggia, angolo via Salvo D'Acquisto, nel tentativo, riuscito, di portar via l'incasso della mattinata. Anche se il bottino asportato sarebbe tutt'altro che cospicuo.

Una rapina finita nel sangue per pochi euro ma cosa sia realmente accaduto in quei brevissimi attimi potrebbero rivelarlo le telecamere dell'attività commerciale prese in consegna dalla polizia, che indaga sull'accaduto.

Con un oggetto metallico i banditi hanno colpito e ferito gravemente il titolare 38enne, trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia. E attorno al quale centinaia di foggiani, anche attraverso la nostra pagina facebook, si stranno stringendo. "Forza Francesco!", il coro unanime dei lettori.