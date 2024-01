Agricoltori foggiani non mollano, marcia dei trattori ad oltranza: "Nostra protesta è per tutti"

In questi giorni le strade provinciali e statali della Capitanata brulicano di trattori: sono quelli guidati dagli agricoltori foggiani che da tre giorni hanno abbandonato i loro terreni per protestare contro una lunga serie di problemi che stanno mettendo in serie difficoltà il comportato agricolo e soprattutto la resistenza di chi lavora barcamenandosi affinché i costi non superino i ricavi e affinché le aziende resistano alla crisi che imperversa da Nord a Sud dell'Italia

Un movimento partito dal basso - distribuito in più presidi - per spingere le istituzioni e i rappresentanti in Europa a cambiare la Pac. Dopo l'incontro in Prefettura, oggi, al terzo giorno di sciopero, è previsto un incontro con i sindacati: "Discuteremo i punti che abbiamo portato all'attenzione del Prefetto".

In merito all'eventualità che dal 2026 il gasolio agevolato potrebbe essere eliminato, uno dei manifestanti non ha alcun dubbio su chi ne pagherà le conseguenze: "I beni alimentari di prima necessità necessariamente raddoppieranno di prezzo".