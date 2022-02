Dilaga la protesta nel Foggiano, camionisti in coda sulla A14 e agricoltori in strada con i trattori: "Adesso basta!"

Non si placa la protesta degli autotrasportatori foggiani e pugliesi, da alcune ore incolonnati con i tir sulla A14 Bologna-Taranto in segno di protesta contro il caro carburante.

E’ il terzo giorno di sciopero. Sono più di un centinaio i camionisti che hanno aderito al grido di protesta lanciato dal cerignolano Michele Perrotti, gli stessi che manifestano lungo l’autostrada in più punti: nel tratto tra Canosa ad Andria in direzione Taranto, al km 626,9; in entrata al casello di Foggia, al km 554,1 in entrambe le direzioni; in uscita a Cerignola est, al km 589, in entrambe le direzioni. Si registrano code di alcuni chilometri.

Dalle prime ore di questa mattina, alla protesta degli autotrasportatori, si sono uniti presso il presidio della Statale 17 a Lucera, anche gli agricoltori, “per i nostri diritti e del popolo italiano”. Quattro in tutto i presidi, di cui tre sulla Statale 16 nelle aree di servizio di Foggia e San Severo.

Dalle 16.30 protestano anche gli agricoltori e gli allevatori di Torremaggiore, San Severo e San Paolo di Civitate, giunti al distributore ‘La Torre’ a bordo dei loro trattori. Sono in tutto una ventina. Nelle prossime ore sono previste altre adesioni. Seguono aggiornamenti.