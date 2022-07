Passerella sul lago di Lesina a rischio "crollo imminente": in un video l'erosione dei pali

A maggio, il simulacro di San Primiano era passato per l’ultima volta sotto la campata più alta della passerella sul lago, a bordo dei sandali, tipiche imbarcazioni dei pescatori di Lesina. Oggi la navigazione è interdetta per un raggio di almeno 50 metri, su entrambi i lati.

L’8 luglio scorso, a seguito del cedimento strutturale dei pali di sostegno della passerella di accesso all’isolotto di San Clemente, il sindaco Primiano Di Mauro ha firmato l’ordinanza in cui non si escludono ulteriori cedimenti. Ha disposto l’apposizione di cartelli indicanti lo stato di pericolo "dovuto ad un imminente crollo della passerella" e la rimozione delle parti divelte che si sono staccate dalla struttura e potrebbero costituire un pericolo per la navigazione.

Più di due anni fa, i tecnici comunali avevano accertato “un avanzato fenomeno di erosione” che sarebbe dovuto alla concomitante azione di muffe, batteri e invertebrati xilofagi. A luglio del 2020 è stato interdetto il passaggio pedonale: la passerella è stata dichiarata inagibile perché presentava un elevato rischio di collasso. “E meno male”, aveva commentato il sindaco nel giorno in cui il maltempo ha contribuito al crollo.

Le immagini girate con il drone, nel video pubblicato in esclusiva da FoggiaToday, mostrano come i pali abbiano perso circa il 30% del loro diametro. L’ombra di una balaustra nelle immagini evidenzierebbe, inoltre, una torsione. Nel caso dovessero cedere i pali della campata più alta, la passerella potrebbe ribaltarsi su un lato. Il progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della passerella che porta al sito archeologico è stato recentemente candidato ad un finanziamento di un milione di euro a valere sui fondi del Pnrr.

In questi giorni, è stata interdetta al transito pedonale anche la passerella più piccola (nella foto), interessata dallo stesso fenomeno di erosione.