Brumotti Freestyle, trapper contro l'inviato di Striscia La Notizia: frasi choc nel video girato nel quartiere San Bernardino di San Severo

30mila visualizzazioni in due giorni su YouTube, quasi 400 like e decine di commenti positivi: questi al momento i numeri incassati da Amin Bajtit, in arte Paname, il trapper autore di ‘Brumotti Freestyle’, videoclip girato a San Severo nel quartiere San Bernardino, luogo in cui è stato aggredito l’inviato di Striscia La Notizia, che contiene frasi choc all’indirizzo del campione italiano di bike trial da alcuni anni impegnato per il programma satirico di Antonio Ricci in un tour tra le piazze di spaccio dello Stivale, da Nord a Sud.

“Questo è per quel c….. di Brumotti, il c….. dell’Italia che gira i quartieri e fa vedere solo il peggio” è solo una delle raccapriccianti frasi contenute nel testo della canzone. Nel video - trasmesso in anteprima il 10 novembre - si rivedono i luoghi in cui Vittorio Brumotti - in un clima di guerriglia aveva documentato lo spaccio nel noto quartiere della città dell’Alto Tavoliere. Non mancano baci, abbracci e sorrisi di apprezzamento al trapper.

Per l'aggressione a Brumotti del 5 ottobre scorso erano state arrestate due persone con diversi pregiudizi di polizia e precedenti penali, anche per reati in materia di stupefacenti.