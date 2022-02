Impressionante in via Vittime Civili, palo della luce abbattuto dal vento: le immagini video

È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì. Le immagini delle telecamere di un esercizio commerciale riprendono l'istante in cui il palo 'collassa'. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose

Fortunatamente non ha causato danni a persone o cose il palo della luce caduto due giorni fa in via Vittime Civili. Le immagini delle telecamere di un esercizio commerciale riprendono l'istante esatto in cui il palo, a causa del forte vento, inizia a vacillare, per poi collassare sul marciapiede dopo aver impattato contro la saracinesca del negozio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del palo.