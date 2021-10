Foggia manifesta contro il green pass, 200 persone in piazza Cavour: "Rivogliamo la libertà, stop alle dittature"

Ai microfoni di Foggiatoday Fabrizio Laccetti del comitato 'Associazione 15 ottobre' che ha organizzato la manifestazione in corso in piazza Cavour e diretta in piazza Cesare Battisti