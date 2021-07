Pioggia e fulmini sul Gargano, violento temporale provoca disagi e allagamenti sulla costa: le immagini video

Le immagini video dei lettori sulla situazione maltempo sul Gargano e in provincia di Foggia. Allerta meteo in vigore fino alle 20 di oggi 17 luglio 2021.

Migliorano le condizioni meteorologiche sul promontorio del Gargano, sul quale a partire dalla tarda serata di ieri e fino alle prime ore del mattino, si è abbattuto un violento temporale con fulmini, tuoni e vento. Resta però l'allerta meteo arancione e si allarga ad altre aree della provincia di Foggia, fino alla mezzanotte.

Le piogge, ad intermittenza, sono andate avanti per tutta la notte presentando questa mattina il conto

Disagi si sono verificati a San Severo, sulla strada che collega Cagnano Varano con San Giovanni Rotondo e sulla fascia costiera tra San Menaio e Lido del Sole, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per asportare box e scantinati invasi dall'acqua e rimuovere alcuni rami dalla carreggiata.

Per fortuna, nonostante l'allerta meteo arancione diramata ieri dalla protezione civile, non si registrano danni importanti o feriti. La situazione è sotto controllo. Temporali si sono abbattuti, a sprazzi, su San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Rodi Garganico, Carpino, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Rignano Garganico, Vieste e Monte Sant'Angelo.

"Difficoltà di scorrimento sulle strade e inizio primi allagamenti sulla strada che collega San Menaio a Rodi Garganico", l'avvertimento degli uomini delle 'Giacche Verdi' che invitano a "prestare molta attenzione e ridurre la velocità".

Si tratta, puntualizzano, di allagamento dovuto non a condizioni climatiche particolari, "ma all'incuria e alla mancata pulizia dei tombini di svuotamento delle acque piovane" che, occlusi da detriti e fogliame, non consentono il drenaggio delle strade.