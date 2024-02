Guida il treno con una bambina in braccio: video finisce in Procura, aperto fascicolo d'inchiesta

Vero è che l'episodio non ha avuto ripercussioni sulla sicurezza del servizio, ma per la gravità del gesto sconsiderato, il video del macchinista che guida un treno delle Ferrovie del Gargano lungo la tratta Foggia-San-Severo-Peschici, mentre tiene in braccio una bambina (sarebbe la nipotina mentre a girare il video alla presenza di un'altra persona sarebbe stato il figlio), è finito sul tavolo della Procura della Repubblica di Foggia, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo.

Secondo l'Ansa, l'azienda avrebbe inviato una nota Consiglio di disciplina interno, poi trasmessa per competenza alla Polizia ferroviaria, che a sua volta avrebbe trasmesso gli atti in Procura. Il video, lo ricordiamo, era stato pubblicato sui social e aveva scatenato l'indignazione degli utenti, in particolar modo di uno, che aveva denunciato l'accaduto ritenendolo un comportamento grave e da irresponsabile.